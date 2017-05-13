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17:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд разрешил заочное расследование по делу Колобова

Согласно информации пресс-службы Апелляционного суда Киева, суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Колобова.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Киева разрешил провести заочное досудебное расследование в отношении экс-министра финансов Юрия Колобова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба суда.

«Апелляционный суд города Киева дал разрешение на осуществление специального (заочного — Ред.) досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего министра финансов Украины Колобова Ю. В.», — говорится в сообщении.

Колобов был задержан 4 марта 2015 года в Испании по ордеру, выданному Интерполом. Его подозревают в присвоении государственных средств и имущества в особо крупных размерах и связях с «организованной группой». Сумма нанесенного ущерба оценивается в 7 миллионов евро. В апреле того же года Украина направила Испании запрос об экстрадиции бывшего главы Минфина, но получила отказ.

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