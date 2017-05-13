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18:07 (мск), источник: Ipress.ua

Украина получила 10 млн евро от ЕС

Европейский союз выделил Украине первый транш в размере 10 млн евро по программе «Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине».

Источник: Reuters

«Это особенно важно именно сейчас, когда мы начали масштабную реформу министерств. Планируем привлечь лучших специалистов, которых будут избирать на открытых конкурсах», — заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, сообщает сайт правительства.

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По его словам, среди других планов — создание новых мощных подразделений по стратегическому планированию и анализу политик.

Общий объем финансирования программы — 104 млн евро, из которых 90 млн евро — бюджетная поддержка (ее будут перечислять траншами раз в год), а 14 млн евро — дополнительная техническая помощь (закупки, обеспечения публичности, оценка и аудит и т. д.).

Напомним, что председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение помощи Украине.

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