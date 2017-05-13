В некоторых сёлах в воскресенье пройдут выборы мэров и акции протеста
Сотни полицейских будут обеспечивать порядок по всей стране, в связи с намеченными в некоторых населённых пунктах выборами мэров и акциями протеста.
Сотни полицейских будут обеспечивать порядок по всей стране, в связи с намеченными в некоторых населённых пунктах выборами мэров и акциями протеста.
Об этом сообщает Генинспекторат полиции.
«Мы предпримем все необходимые меры, чтобы все запланированные на воскресенье протесты прошли спокойно, без инцидентов. Мы не допустим провокаций и беспорядков», — сказал замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.
Полиция призывает граждан не брать с собой на протесты оружие, запрещённые вещества и другие опасные вещи. Родителям рекомендуют никуда не отпускать детей.