В некоторых сёлах в воскресенье пройдут выборы мэров и акции протеста

Об этом сообщает Генинспекторат полиции.

«Мы предпримем все необходимые меры, чтобы все запланированные на воскресенье протесты прошли спокойно, без инцидентов. Мы не допустим провокаций и беспорядков», — сказал замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Полиция призывает граждан не брать с собой на протесты оружие, запрещённые вещества и другие опасные вещи. Родителям рекомендуют никуда не отпускать детей.