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18:44 (мск), источник: Publika.md

В некоторых сёлах в воскресенье пройдут выборы мэров и акции протеста

Сотни полицейских будут обеспечивать порядок по всей стране, в связи с намеченными в некоторых населённых пунктах выборами мэров и акциями протеста.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает Генинспекторат полиции.

«Мы предпримем все необходимые меры, чтобы все запланированные на воскресенье протесты прошли спокойно, без инцидентов. Мы не допустим провокаций и беспорядков», — сказал замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Полиция призывает граждан не брать с собой на протесты оружие, запрещённые вещества и другие опасные вещи. Родителям рекомендуют никуда не отпускать детей.

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