Трамп упрекнул прессу США в игнорировании визита Климкина

Президент США выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в 21.00 (в 4.00 утра воскресенья по Киеву).

«Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого — они не сказали этого — но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира», — подчеркнул Трамп.

По его словам, американские СМИ только вели речь о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, они (средства массовой информации — Ред.) сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но они не говорили об Украине», — заявил Трамп.