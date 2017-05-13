Трамп упрекнул прессу США в игнорировании визита Климкина
Дональд Трамп выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных
Дональд Трамп выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации США недостаточно освещали визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в 21.00 (в 4.00 утра воскресенья по Киеву).
Президент США выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных
«Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого — они не сказали этого — но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира», — подчеркнул Трамп.
По его словам, американские СМИ только вели речь о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, они (средства массовой информации — Ред.) сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но они не говорили об Украине», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с