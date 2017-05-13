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19:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Трамп упрекнул прессу США в игнорировании визита Климкина

Дональд Трамп выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации США недостаточно освещали визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в 21.00 (в 4.00 утра воскресенья по Киеву).

Президент США выразил недовольство тем, как журналисты американских СМИ ведут себя во время ежедневных пресс-брифингов в Белом доме и как освещают его деятельность.

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«Я очень активный президент. Я занимаюсь делами с Китаем. Я занимаюсь делами с Японией. Я занимаюсь делами с Северной Кореей. Мне приходится разбираться со всеми этими делами. На днях российский министр иностранных дел приехал встретиться со мной, и сразу после этого — они не сказали этого — но сразу же после этого приехал министр иностранных дел Украины. Я сказал, ребята, вы должны добиться мира, вы должны достичь мира», — подчеркнул Трамп.

По его словам, американские СМИ только вели речь о приезде главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы сделали фотографии, они сделали фотографии. Мы опубликовали фотографии, они (средства массовой информации — Ред.) сделали из этого большую проблему. Все знали, что он приезжает, и его визит был запланирован. Но они не говорили об Украине», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе. ​

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