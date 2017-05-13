Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

Глава государства 14—15 мая примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению взаимодействия на евразийском континенте. В саммите примут участие лидеры 29 стран, а всего на нем будет представлено около 130 государств.

Ожидается, что в эти же дни Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных государств, в том числе с Председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китай является главным торговым партнером более чем ста стран в мире. Все это взаимодействие так или иначе можно называть «Одним поясом и одним путем», — отметил в общении с журналистами Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый.

За 2016 год в Беларусь поступило валовых инвестиций из Китая на сумму более $251 млн. В настоящее время в стране реализуется более 30 проектов, финансируемых за счет кредитов китайских банков и правительства этого государства на общую сумму около $6 млрд.