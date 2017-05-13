Порошенко посетит МВЦ перед финалом Евровидения — СМИ

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 13 мая, президент Украины Петр Порошенко посетит Международный выставочный центр в Киеве, где пройдет финал Евровидения. Об этом сообщает «112 Украина».

«Сегодня в МВЦ перед началом Евровидения прибудет президент Украины Петр Порошенко», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в Киеве во время финала песенного конкурса Евровидение-2017 около 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней «1944» на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал запланирован на 13 мая.