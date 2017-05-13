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19:22 (мск), источник: Noi.md

Додон озвучил размер своей ежемесячной зарплаты

Игорь Додон рассказал, какую зарплату он получает в качестве президента Республики Молдова. Глава государства заявил во время телепередачи «În Profunzime», что она не является фиксированной и зависит от нескольких факторов.

Источник: Noi.md

«Всего, в общей сложности, выходит около 10−11 тыс. леев. В зависимости от месяца. Кроме того, есть еще поездки, надбавки, так что по-разному», — пояснил Игорь Додон.

Президент рассказал об этом после того, как ему задали вопрос, на какие деньги в столице были установлены панно с поздравлением для ветеранов на 9 мая.

«Деньги поступили из президентуры, не могу сказать точно, сколько они стоили. Деньги взяты из аппарата президента, часть из зарплаты президента, я проверю», — сказал Додон.

Согласно декларации о доходах и имуществе бывшего президента Республики Молдова, ежемесячная зарплата Николая Тимофти составляла 18489,5 леев.

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