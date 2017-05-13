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19:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Суд арестовал организатора покушения на убийство Татьяны Черновол

Печерский суд Киева в субботу арестовал на 60 суток организатора нападения на нардепа Народного фронта Татьяну Черновол, произошедший в 2013 году.

Источник: Telegraf.com.ua

Суд Киева вынес решение о взятии под стражу на 2 месяца уроженца Днепропетровщины, подозреваемого в организации покушения на умышленное убийство бывшего активиста, а в настоящее время — народного депутата Татьяны Черновол. Об этом в субботу сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Сегодня, 13 мая, один из районных судов Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины вынес решение о взятии под стражу сроком на 2 месяца уроженца Днепропетровщины, которого подозревают в организации покушения на умышленное убийство бывшего активиста, а в настоящее время — народного депутата Украины Татьяны Черновол», — говорится в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что оперативники Департамента уголовного розыска устанавливали местонахождение 47-летнего уроженца г. Днепродзержинск Днепропетровской области еще с октября 2014 года. В ноябре 2013 года именно этот мужчина путем подкупа склонил четырех лиц к совершению умышленного убийства Татьяны Черновол — одной из активных участниц массовых протестов в Киеве 2013−2014 годов.

«В конце декабря 2013 года злоумышленники, реализуя свой замысел, пытались совершить умышленное убийство Татьяны Черновол, выдав его за дорожно-транспортное происшествие. Догнав автомобиль потерпевшей, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки авто — нанесли женщине несколько ударов, после чего скрылись», — уточняется в сообщении.

По данному факту в начале февраля 2014 года сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями действия злоумышленников были квалифицированы по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и пунктам 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины — как покушение на совершение умышленного убийства с корыстных побуждений, совершенное по заказу группой лиц. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. В октябре 2014 года организатора преступления объявили сначала в государственный, а потом — в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении него была выставлена так называемая «красная карточка». В январе этого года мужчину задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину. Расследования в уголовном производстве осуществляют следователи прокуратуры.

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