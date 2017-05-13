Порошенко с женой и бойцами АТО собирается на финал Евровидения

Президент Украины Петр Порошенко намерен сегодня вместе с женой Мариной посетить финальную часть международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом он написал в Facebook.

«Мы с Мариной пригласили наших украинских защитников, которые находятся в военном госпитале, на финал Евровидения. Сегодня будем вместе болеть за Украину!», — отметил президент.

Как известно, финал конкурса начнется в 22.00.