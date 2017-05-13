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21:05 (мск), источник: УНИАН

Порошенко с женой и бойцами АТО собирается на финал Евровидения

С семьей президента на финал попадут бойцы из военного госпиталя.

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко намерен сегодня вместе с женой Мариной посетить финальную часть международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом он написал в Facebook.

«Мы с Мариной пригласили наших украинских защитников, которые находятся в военном госпитале, на финал Евровидения. Сегодня будем вместе болеть за Украину!», — отметил президент.

Как известно, финал конкурса начнется в 22.00.

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