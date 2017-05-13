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22:43 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов рассказал о предстоящих выборах и возможном референдуме в регионе

В эфире федеральной программы «Пресс-конференция» на канале «Россия24» Антон Алиханов рассказал о предстоящих выборах губернатора Калининградской области. Они намечены на 10 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Самой сложной задачей будет для нас — поддержание интереса. Потому что это будут третьи выборы подряд такие федеральные. Есть новые для меня вещи. Это участие в праймериз “Единой России”. На мой взгляд, проходит (праймериз. — Ред.) неплохо. Уже прошли 3 встречи с активом Единой России в разных муниципалитетах области».

Так же в сентябре на всенародное обсуждение планируют вынести вопрос застройки зелёных зон в Калининграде. Такую идею выражали члены общественно-политического совета при губернаторе. В апреле структура в новом составе возобновила работу спустя полтора года.

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «У нас сейчас порядка 20 вопросов. Идёт обсуждение. Для нас референдум — не сама цель. Если мы сможем найти какой-то вопрос, который действительно стоило бы на референдум вынести, значит мы его постараемся организовать. Если нет, то ничего страшного. Какого-то задания быстро и срочно что-то придумать у нас нет».

Комментарии
1
КРИВОЙ СЕКТОР
референдум по поводу вопроса застройки зелёных зон в наше время ....это вообще бред какой то ! ялтинский парк вон тупа вырубили и два мегамуравейника построили )))
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