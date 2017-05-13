Антон Алиханов рассказал о предстоящих выборах и возможном референдуме в регионе

Антон Алиханов, глава Калининградской области: «Самой сложной задачей будет для нас — поддержание интереса. Потому что это будут третьи выборы подряд такие федеральные. Есть новые для меня вещи. Это участие в праймериз “Единой России”. На мой взгляд, проходит (праймериз. — Ред.) неплохо. Уже прошли 3 встречи с активом Единой России в разных муниципалитетах области».

Так же в сентябре на всенародное обсуждение планируют вынести вопрос застройки зелёных зон в Калининграде. Такую идею выражали члены общественно-политического совета при губернаторе. В апреле структура в новом составе возобновила работу спустя полтора года.