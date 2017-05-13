Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за трагедии в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко из-за событий в Авдеевке, где сегодня погибли четверо местных жителей, отменил выступление в МВЦ перед финалом песенного конкурса Евровидение. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Главу государства вечером ожидали журналисты, однако Порошенко на территории МВЦ не появился.

Позже на странице в Facebook Порошенко уточнил, что отменил визит на финал конкурса.

«Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибель мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения», — говорится в сообщении на странице президента.

Ранее сообщалось о намерении президента посетить финал песенного конкурса.