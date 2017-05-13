Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за трагедии в Авдеевке
Об этом сообщил
Об этом сообщил
Президент Украины Петр Порошенко
Главу государства вечером ожидали журналисты, однако Порошенко на территории МВЦ не появился.
Позже на странице в Facebook Порошенко уточнил, что отменил визит на финал конкурса.
«Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако
Ранее сообщалось о намерении президента посетить финал песенного конкурса.