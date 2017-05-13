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22:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле

Соответствующее соглашение подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр коммерции КНР Чжун Шань в Пекине.

Источник: Reuters

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Грузии.

По данным ведомства, Грузия стала первой в регионе страной, с которой Китай подписал соглашение о свободной торговле

Таким образом, страна открыла для грузинских товаров самый большой в мире рынок, охватывающий 1,4 млрд потребителей. Согласно документу, 95% грузинской продукции и услуг будут экспортироваться на китайский рынок без таможенных пошлин, с нулевым тарифом.

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