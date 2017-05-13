Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
Соответствующее соглашение подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр коммерции КНР Чжун Шань в Пекине.
Соответствующее соглашение подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария и министр коммерции КНР Чжун Шань в Пекине.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
Таким образом, страна открыла для грузинских товаров самый большой в мире рынок, охватывающий 1,4 млрд потребителей. Согласно документу, 95% грузинской продукции и услуг будут экспортироваться на китайский рынок без таможенных пошлин, с нулевым тарифом.