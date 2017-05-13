СМИ сообщили о сопровождении российской подводной лодки крейсером США

По данным агентства, под «пристальным наблюдением» подлодка России в надводном положении прошла мимо мыса Европа, расположенного на юге полуострова Гибралтар.

Ранее, 8 мая, британский корабль Somerset сопроводил российскую подводную лодку «Краснодар» во время ее прохождения через пролив Ла-Манш. Как сообщил командир Somerset Тим Берри, патрулирование моря как в водах Великобритании, так и за их пределами — «одна из ключевых задач Королевских ВМС».

Кроме того, командир назвал сопровождение иностранных кораблей, в том числе подводной лодки «Краснодар», плановым мероприятием, направленным на защиту Великобритании.