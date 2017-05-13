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22:40 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о сопровождении российской подводной лодки крейсером США

Ракетная подводная лодка ВМФ России «Краснодар» вошла в Средиземное море под сопровождением американского ракетного крейсера типа «Тикондерога». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские сайты.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, под «пристальным наблюдением» подлодка России в надводном положении прошла мимо мыса Европа, расположенного на юге полуострова Гибралтар.

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Ранее, 8 мая, британский корабль Somerset сопроводил российскую подводную лодку «Краснодар» во время ее прохождения через пролив Ла-Манш. Как сообщил командир Somerset Тим Берри, патрулирование моря как в водах Великобритании, так и за их пределами — «одна из ключевых задач Королевских ВМС».

Кроме того, командир назвал сопровождение иностранных кораблей, в том числе подводной лодки «Краснодар», плановым мероприятием, направленным на защиту Великобритании.

Как сообщал The Telegraph, Военно-морской флот Великобритании регулярно сопровождает российские корабли через канал. Однако, по данным издания, в последнее время сопровождение стало «иного уровня» после ухудшения отношений России и Запада.

Комментарии
3
Дроба
тупость рулит здесь.
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ваня иванов
пусть потешаться детки ...
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vesta
Приятный эскорт )))). Переименуем «Тикондерога», по-простецки, в Таганрог" и вроде, как дома - в Черном море )))).. На самом деле, рабочий момент. Совсем не новость ))))
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