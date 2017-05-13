Порошенко во вторник полетит на Мальту
Во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом,
Во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом,
КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко первый раз в истории двусторонних отношений посетит Республику Мальта, сообщили в
Отмечается, что во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом,
Предполагается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.
Как сообщалось ранее, глава государства Петр Порошенко впервые в 2017 году даст большую