Порошенко во вторник полетит на Мальту

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко первый раз в истории двусторонних отношений посетит Республику Мальта, сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом, премьер-министром Мальты, спикером Палаты представителей парламента.

Предполагается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.