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23:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко во вторник полетит на Мальту

Во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом, премьер-министром Мальты, спикером Палаты представителей парламента.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко первый раз в истории двусторонних отношений посетит Республику Мальта, сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что во время посещения страны, которая сейчас председательствует в ЕС, запланированы встречи Порошенко с президентом, премьер-министром Мальты, спикером Палаты представителей парламента.

Предполагается также подписание ряда двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.

Как сообщалось ранее, глава государства Петр Порошенко впервые в 2017 году даст большую пресс-конференцию, которая состоится в это воскресенье, 14 мая.

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