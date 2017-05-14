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02:32 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: российский истребитель приблизился к самолету ВМС США над Черным морем

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что российский истребитель Су-27 пролетел вблизи от самолета-разведчика США над Черным морем.

Источник: РИА Новости

По его данным, инцидент произошел в 160 километрах от Крыма в пятницу. Согласно информации источников телеканала, российский самолет пролетел в 12 метрах от американского P-8 Poseidon.

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О похожем инциденте сообщалось 9 мая. По данным телеканала NBC, российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика. Источники телеканала в ВМС США рассказали, что P-8A Poseidon выполнял «штатное задание» в международном воздушном пространстве. В Минобороны РФ сообщили о том, что истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо для перехвата воздушной цели над водами Черного моря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает действия российских военных по маневру истребителя Су-30 для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем неоправданным риском.

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