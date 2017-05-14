СМИ: российский истребитель приблизился к самолету ВМС США над Черным морем

По его данным, инцидент произошел в 160 километрах от Крыма в пятницу. Согласно информации источников телеканала, российский самолет пролетел в 12 метрах от американского P-8 Poseidon.

О похожем инциденте сообщалось 9 мая. По данным телеканала NBC, российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика. Источники телеканала в ВМС США рассказали, что P-8A Poseidon выполнял «штатное задание» в международном воздушном пространстве. В Минобороны РФ сообщили о том, что истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо для перехвата воздушной цели над водами Черного моря.