Путин прибыл с двухдневным визитом в Пекин

На этот саммит съехались 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций.

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. Сразу из столичного аэропорта Шоуду глава государства направится в Национальный конгресс-центр на открытие международного форума «Один пояс — один путь».

США хотят добиться от Китая и РФ более активной позиции по КНДР

Инициатива китайского руководства «Один пояс — один путь» объединяет проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на пути транспортных евразийских маршрутов (уже подписано более 40 документов), вдоль которых будут выстраиваться «экономические коридоры развития». В них планируется совершенствование транспортной, логистической, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, координация в сфере макроэкономической политики государств, снижение торговых барьеров и наращивание контактов между людьми.

По мнению помощника российского лидера Юрия Ушакова, приглашение Путину выступить на открытии форума «Один пояс — один путь» подчеркивает тесный уровень взаимодействия между Россией и Китаем.

При реализации концепции Китай рассматривает Россию в качестве ключевого партнера. Россия же заинтересована использовать предоставляемые китайской инициативой возможности для осуществления крупных совместных проектов, в том числе для экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока.

По его словам, президент РФ на открытии форума «представит российское видение перспектив развития экономического развития на евразийском континенте» и «предложит ряд конкретных инициатив по выстраиванию кратчайших рентабельных и эффективных транспортных маршрутов через территорию России и Евразийского экономического союза по доставке грузов на всем протяжении от Атлантики до Тихого океана».