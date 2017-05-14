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08:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Конфликт в Совгавани загонят под контроль рабочей группы

В межведомственное объединение, призванное урегулировать действия угольной кампании и «протестантов», войдут чиновники правительства.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 мая, AmurMedia.

Новую рабочую группу по решению угольной проблемы в Совгавани создали по окончании встречи с совгаванцами в правительстве Хабаровского края. Но активисты опасаются, что таким образом власти хотят проблему «загасить», и заявили, что намерены бороться до конца, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщили активисты инициативной группы «Нет углю в Советско-Гаванском районе!» встреча в правительстве, на которую их неожиданно вызвали, закончилась решением создать межведомственную рабочую группу, которая должна урегулировать угольный конфликт в Совгавани.

Активистов из Совгавани неожиданно вызвали в правительство Хабаровского края.

Однако большого энтузиазма это решение у них не вызывает. Активисты опасаются, что рабочая группа не будет добиваться поставленной горожанами цели.

— Хотя о нарушениях, допущенных «Ремсталью» на встрече и говорили, за исключением «зеленых» и ванинца Виктора Москвичёва, который приехал в правительство по аналогичному поводу, никто не поддержал наши требования вообще запретить перевалку угля в Совгавани. Нас, скорее, уговаривали смириться с мыслью, что уголь в Совгавани останется, но мы не согласимся и ни на какие сделки не пойдем, пусть там даже установят всё, что предписывал Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Потому что нам есть, что терять. Если рабочая группа не сможет решить эти проблемы, мы пойдем дальше. Письмо, которое мы собирались отправить на имя президента и полпреда президента в ДФО, мы обязательно отправим , — сообщили совгаванцы Олег Кривошеев и Сергей Вехов.

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