Конфликт в Совгавани загонят под контроль рабочей группы
В межведомственное объединение, призванное урегулировать действия угольной кампании и «протестантов», войдут чиновники правительства.
В межведомственное объединение, призванное урегулировать действия угольной кампании и «протестантов», войдут чиновники правительства.
Хабаровск, 14 мая, AmurMedia.
Новую рабочую группу по решению угольной проблемы в Совгавани создали по окончании встречи с совгаванцами в правительстве Хабаровского края. Но активисты опасаются, что таким образом власти хотят проблему «загасить», и заявили, что намерены бороться до конца, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как сообщили активисты инициативной группы «Нет углю в
Активистов из Совгавани неожиданно вызвали в правительство Хабаровского края.
Однако большого энтузиазма это решение у них не вызывает. Активисты опасаются, что рабочая группа не будет добиваться поставленной горожанами цели.
— Хотя о нарушениях, допущенных «Ремсталью» на встрече и говорили, за исключением «зеленых» и ванинца Виктора Москвичёва, который приехал в правительство по аналогичному поводу, никто не поддержал наши требования вообще запретить перевалку угля в Совгавани. Нас, скорее, уговаривали смириться с мыслью, что уголь в Совгавани останется, но мы не согласимся и ни на какие сделки не пойдем, пусть там даже установят всё, что предписывал Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Потому что нам есть, что терять. Если рабочая группа не сможет решить эти проблемы, мы пойдем дальше. Письмо, которое мы собирались отправить на имя президента и полпреда президента в ДФО, мы обязательно отправим , — сообщили совгаванцы Олег Кривошеев и Сергей Вехов.