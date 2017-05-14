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06:22 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал страны мира отказаться от воинственной риторики

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Миру надо отказаться от воинственной риторики, в логике старых подходов нельзя решить ни одну проблему, заявил президент России Владимир Путин на открытии форума «Один пояс — один путь».

Источник: РИА Новости
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«Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию», — сказал Путин.

«В целом в логике старых подходов нельзя решать ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи», — добавил он.

Путин убеждён, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиск новых драйверов роста.

Комментарии
5
Ольга Лысенко
Угораздило же Россию сидеть одним местом на двух стульях---Европы и Азии. Только вот когда их по очереди выбивают из под этой опы---падать очень больно.
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Ольга Лысенко
Нас на все стулья хватит )))
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Ольга Лысенко
Учите мат.часть , спецы ) Татаромонголы , Наполеон , Гитлер, Китай , Чечня.... А кто рано встает , тому бог подает. А насчет кошмариков ---- не дождешься ))) С чего бы они снились хорошему человеку ? Не надо судить по себе )
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