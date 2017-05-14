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07:26 (мск), источник: УНИАН

Порошенко и Гройсман поздравили победителя Евровидения

Также они отметили уровень организации конкурса со стороны Украины.

Источник: УНИАН

Победителем конкурса «Евровидение-2017» в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

Украинские политики поспешили поздравить певца с победой, но и не забыли отметить уровень организации конкурса со стороны Украины.

Так, президент Украины Петр Порошенко, который из-за трагедии в Авдеевке решил отменить свой приезд на финал песенного конкурса 13 мая, написал на своей странице в Facebook: «Поздравляем Португалию с победой и Украину с достойным проведением конкурса!».

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он, в свою очередь, написал следующее: «Искренне поздравляю Сальвадора Собрала с победой! Мы с радостью передаем эстафету Евровидения Португалии и будем с нетерпением ждать, когда Евровидение снова вернется в Украину».

Кроме того, Гройсман поблагодарил украинской команде, которая, по его словам, достойно подготовилась к организации «Евровидения».

«Хочу еще раз поблагодарить всей нашей украинской команде, которая достойно подготовилась к проведению конкурса. Преодолевая все препятствия, Украина будет дальше и дальше утверждаться в мире как современная успешная страна», — говорится в сообщении на странице Гройсмана в Facebook.

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