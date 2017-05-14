Порошенко и Гройсман поздравили победителя Евровидения
Также они отметили уровень организации конкурса со стороны Украины.
Также они отметили уровень организации конкурса со стороны Украины.
Победителем конкурса «Евровидение-2017» в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал.
Украинские политики поспешили поздравить певца с победой, но и не забыли отметить уровень организации конкурса со стороны Украины.
Так, президент Украины Петр Порошенко, который
К поздравлениям присоединился и
Кроме того, Гройсман поблагодарил украинской команде, которая, по его словам, достойно подготовилась к организации «Евровидения».
«Хочу еще раз поблагодарить всей нашей украинской команде, которая достойно подготовилась к проведению конкурса. Преодолевая все препятствия, Украина будет дальше и дальше утверждаться в мире как современная успешная страна», — говорится в сообщении на странице Гройсмана в Facebook.