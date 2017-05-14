Галушка предложить связать Приморье и Китай мостом из Полтавки в Дуннин
Это будет третий проект мостового перехода между странами.
Это будет третий проект мостового перехода между странами.
Владивосток, 14 мая, PrimaMedia.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил построить еще один мост между Россией и КНР — из приморской Полтавки в Дуннин. О возможности такого проекта глава минвостокразвития заявил, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между российским Дальним Востоком и провинциями
«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости, — приводит слова Александра Галушки
Глава минвостокразвития подчеркнул, что сегодня уже строится мост Благовещенск — Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское — Тунцзян.
«На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе, — сказал Александр Галушка. — Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики».
Мнение китайской стороны по этому поводу пока не обнародовано.
Напомним, вопросы развития трансграничной инфраструктуры — одна из ключевых тем форума «Один пояс — один путь», который в эти дни проходит в Пекине. В форуме принимает участие президент РФ Владимир Путин.
Ожидается, что во второй день форума, 15 мая, Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Проекты В ходе встречи генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу
Справочно: Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское — Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход, как ожидается, станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока.
Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность — свыше 6 тысяч авт./сутки).