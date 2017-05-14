Галушка предложить связать Приморье и Китай мостом из Полтавки в Дуннин

Владивосток, 14 мая, PrimaMedia.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил построить еще один мост между Россией и КНР — из приморской Полтавки в Дуннин. О возможности такого проекта глава минвостокразвития заявил, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между российским Дальним Востоком и провинциями Северо-Востока Китая, в ходе рабочего визита в Пекин. Если идея найдет поддержку, это будет уже третий по счету проект строительства мостов между странами, сообщает ИА PrimaMedia.

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости, — приводит слова Александра Галушки пресс-служба министерства. — Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка — Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру».

Глава минвостокразвития подчеркнул, что сегодня уже строится мост Благовещенск — Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское — Тунцзян.

«На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе, — сказал Александр Галушка. — Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики».

Мнение китайской стороны по этому поводу пока не обнародовано.

Напомним, вопросы развития трансграничной инфраструктуры — одна из ключевых тем форума «Один пояс — один путь», который в эти дни проходит в Пекине. В форуме принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Ожидается, что во второй день форума, 15 мая, Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Проекты В ходе встречи генеральный директор агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона. Также в дни форума министр РФ по развитию Дальнего Востока встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Справочно: Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское — Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход, как ожидается, станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока.

Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность — свыше 6 тысяч авт./сутки).