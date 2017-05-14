Путин пригласил мировых политиков и экономистов во Владивосток на ВЭФ

Владивосток, 14 мая, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин пригасил представителей мировой политики и экономики посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ) в России в этом году. Приглашение прозвучало в его речи на китайском международном форуме «Один пояс, один путь», который открылся сегодня, 14 мая, в Пекине, передает ИА PrimaMedia.

Путин заявил, что озвученные на форуме в Пекине идеи возможно обсуждать в дальнейшем и на форумах в России. «И мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов, посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского международного экономического форума и в сентябре — (в рамках) Восточного экономического форума во Владивостоке», — цитирует президента ТАСС.

Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, в этом году состоится — 6—7 сентября . ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 1—3 июня .

На форуме в Пекине Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками.

«Оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента, привести Евразии мир, стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни», — приводит слова президент «Интерфакс».

«Нашим гражданам нужны очень понятные вещи: безопасность, уверенность в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать благосостояние своих семей. Обеспечить им такие возможности наш общий долг и общая ответственность», — подчеркнул российские лидер.

В этом отношении «Большая Евразия», по его словам, — это не абстрактная геополитическая схема, а цивилизационный проект, устремленный в будущее.