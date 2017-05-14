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08:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Выборы главы и Думы Вихоревки в Иркутской области проведут 10 сентября

Соответствующие документы опубликовали на сайте Избиркома.

Источник: IrkutskMedia.ru

Выборы мэра и Думы Вихоревки Братского района Иркутской области назначены на 10 сентября. Выборы главы города назначены в связи с отрешением от должности Геннадия Пуляева. Назначение выборов представительного органа власти связано с истечением срока полномочий. Соответствующие документы размещены на официальном сайте Избирательной комиссии региона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Между тем Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение Сергея Левченко стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. И намерен обжаловать решение в суде.

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