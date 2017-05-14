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08:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Американские СМИ: ракета КНДР упала в 100 км от Приморья

Американцы напоминают, что совсем рядом — Владивосток, где расположена Тихоокеанская база ВМФ.

Владивосток, 14 мая, PrimaMedia.

Запущенная КНДР баллистическая ракета упала в 60 милях (это около 100 км) от территории Приморского края. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, передает ИА PrimaMedia.

Неназванный американский чиновник сообщил, что ракета упала в 100 км от российского региона со столицей во Владивостоке. Телеканал также напомнил, что во Владивостоке базируется Тихоокеанский флот ВМФ России.

Ранее в официальном заявлении Белого дома говорилось, что ракета, пущенная Северной Кореей, упала ближе к российской территории, чем к японской. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вряд ли обрадуется такому факту.

Между тем, дальневосточные метеорологи рассказали, что радиационный фон в Приморье не превысил норму после очередного ракетного испытания в Северной Корее. По их данным, на эту минуту он составляет 14 микрорентген в час, что соответствует обычным показателям.

Напомним, что Северная Корея запустила неопознанный снаряд. Его происхождение устанавливается. По предварительным данным, это могла быть баллистическая ракета. Реактивный снаряд пролетел 700 км и упал в Японское море, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным агентства, выпущенный снаряд мог быть баллистической ракетой, в настоящее время эта информация уточняется. Как сообщает агентство Киодо, японские специалисты также не исключают вероятности того, что КНДР могла провести испытания баллистической ракеты нового типа.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на республиканский объединенный комитет начальников штабов добавило, что КНДР произвела запуск ракеты неопределенного типа в районе Кусон в провинции Пхекан-Пукто, расположенном к северо-западу от северокорейской столицы Пхеньяна.

Правительство Японии уже выразило протест КНДР в связи с новым военным испытанием, передает Reuters. По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, запуск ракеты произошел в сторону Японского моря. Снаряд летел на протяжении 30 минут и после упал в воду вне пределов исключительной экономической зоны Японии, в 400 км к востоку от Корейского полуострова. Дальность полета составила 700 км. По данным японских властей, высота полета ракеты превысила 1 тысячу км.

Как передает Русская служба BBC, тихоокеанское командование США также подтвердило факт ракетного запуска со стороны КНДР и отметило, что выпущенная ракета не была межконтинентальной и не угрожала Северной Америке.

Беспокойный сосед Приморья: КНДР запустила неопознанную ракету

В связи с пуском президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал совет национальной безопасности.

Япония считает, что для решения проблемы ракетной и ядерной программ КНДР необходимо тесное взаимодействие с международным сообществом, включая Россию и Китай. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

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