Иркутская область и Республика Крым подписали план совместных мероприятий в сфере туризма

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина и министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий подписали план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области туризма между двумя субъектами. Подписание прошло 12 мая в рамках IX Координационного совета по туризму при министерстве культуры Российской Федерации. В рамках договоренностей планируется осуществление информационного обмена о проведении международных, региональных выставок, форумов, конференций, о состоянии туристско-рекреационной сферы Иркутской области и Республики Крым, обмен пресс-турами и детскими и молодежными туристскими группами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«В соглашении мы определили основы нашего взаимодействия. Для нас важно, чтобы этот документ стал эффективным инструментом для развития взаимовыгодных связей. Мы предоставим информацию о том, какой отдых интересует жителей нашей области, и рассчитываем получить конкретные и нужные предложения», — отметила Екатерина Сливина.