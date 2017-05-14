Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Эксперты предупредили об опасности веганства для детей
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
«Сделал то, что всегда хотел»: СМИ о шутке Лаврова в адрес США
Соцсети о встрече: Трамп унизил главу МИД Украины
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Бал Met Gala 2017
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
09:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили растущую напряженность на Корейском полуострове, выразили общую обеспокоенность, в том числе в связи с последними ракетными испытаниями в КНДР, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

В Пекине 14—15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь».

Читайте также
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты

В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая президента РФ.

«Разумеется, достаточно подробно поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация и как растет напряженность», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что беседа касалась, в том числе, и проведенного КНДР ракетного испытания.

По словам Пескова, встреча Путина с Си Цзиньпинем была очень подробная, насыщенная, лидеры провели обзор и сверку часов по актуальным вопросам в двухсторонних отношениях.

Комментарии
2
perplexed
а песков сверку часов не проводил? у него-то явно фаворит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Василий Фесин
Торты не ешьте...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Португалия выиграла «Евровидение-2017»
США объявили о втором инциденте с самолетом РФ над Черным морем
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты
Сборная России разгромила Словакию в матче чемпионата мира
В Греции уточнили число погибших при крушении поезда
Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле
Спорт
Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею Российская сборная одержала пятую победу подряд на чемпионате мира по хоккею-2017, разгромив Словакию
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь