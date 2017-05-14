Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове

В Пекине 14—15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс — один путь».

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском ракеты

В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая президента РФ.

«Разумеется, достаточно подробно поговорили о ситуации на Корейском полуострове. Была выражена обоюдная обеспокоенность тем, как развивается эта ситуация и как растет напряженность», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что беседа касалась, в том числе, и проведенного КНДР ракетного испытания.

По словам Пескова, встреча Путина с Си Цзиньпинем была очень подробная, насыщенная, лидеры провели обзор и сверку часов по актуальным вопросам в двухсторонних отношениях.