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10:45 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев провел встречи с Путиным и Эрдоганом в Китае

В Пекине проходит форум международного сотрудничества.

Источник: Nur.kz

В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Нурсултан Назарбаев провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

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Президент Казахстана поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием Форума.

Нурсултан Назарбаев провел беседы с президентом РФ Путиным и президентом Турецкой Республики Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинских переговоров по Сирии.

Отмечая результаты Астанинского процесса, Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве.

Кроме того, глава государства обменялся приветствиями с президентами Беларуси Лукашенко и Узбекистана Мирзиеевым, премьер-министрами Пакистана Шарифом и Малайзии Разаком, председателем Всемирного экономического форума Швабом.

Нурсултан Назарбаев также провел беседу с генеральным секретарем ООН Гутеришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.

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