Назарбаев провел встречи с Путиным и Эрдоганом в Китае
В Пекине проходит форум международного сотрудничества.
В Пекине проходит форум международного сотрудничества.
В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Нурсултан Назарбаев провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием Форума.
Нурсултан Назарбаев провел беседы с президентом РФ Путиным и президентом Турецкой Республики Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинских переговоров по Сирии.
Отмечая результаты Астанинского процесса, Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве.
Кроме того, глава государства обменялся приветствиями с президентами Беларуси Лукашенко и Узбекистана Мирзиеевым,
Нурсултан Назарбаев также провел беседу с генеральным секретарем ООН Гутеришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.