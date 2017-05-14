Назарбаев провел встречи с Путиным и Эрдоганом в Китае

В рамках церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Нурсултан Назарбаев провел ряд рабочих встреч с лидерами зарубежных стран, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии форума в Пекине

Президент Казахстана поприветствовал председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием Форума.

Нурсултан Назарбаев провел беседы с президентом РФ Путиным и президентом Турецкой Республики Эрдоганом, с которыми обсудил итоги недавнего раунда Астанинских переговоров по Сирии.

Отмечая результаты Астанинского процесса, Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве.

Кроме того, глава государства обменялся приветствиями с президентами Беларуси Лукашенко и Узбекистана Мирзиеевым, премьер-министрами Пакистана Шарифом и Малайзии Разаком, председателем Всемирного экономического форума Швабом.

Нурсултан Назарбаев также провел беседу с генеральным секретарем ООН Гутеришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.