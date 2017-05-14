Лаврова удивила шумиха в СМИ по поводу фотографий его встречи с Трампом

«Не знаю», — ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе.

«Белый дом объяснил, что никакого скандала не было. У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», — сказал глава МИД РФ.

Ранее некоторые американские СМИ, включая издание Washington Post, сообщили, что бывшие сотрудники американских спецслужб выразили обеспокоенность тем, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны.

По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.