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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Лаврова удивила шумиха в СМИ по поводу фотографий его встречи с Трампом

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не знает, почему возникла шумиха вокруг фотографий, сделанных во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10 мая.

Источник: AP 2017

«Не знаю», — ответил он на вопрос, почему возник скандал в американской прессе.

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«Белый дом объяснил, что никакого скандала не было. У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров», — сказал глава МИД РФ.

Ранее некоторые американские СМИ, включая издание Washington Post, сообщили, что бывшие сотрудники американских спецслужб выразили обеспокоенность тем, что на встречу президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова в Белый дом был допущен фотограф с российской стороны.

По мнению собеседников издания, существовала угроза того, что с фотокамерами в Овальный кабинет могла быть скрытно пронесена прослушивающая аппаратура.

Комментарии
2
ваня иванов
ага и помимо прослушки протащили туда чубайсовского нано художника зарисовки делать :-)
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Андрей Гончаров
Когда же фейкньюс успокоятся? Даже на Фокс по-русски заговорили.))) Уважают..
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