Системы ПВО в РФ находятся в боевой готовности после ракетного пуска КНДР

В 5.28 (23.28 мск) в воскресенье Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто.

Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно, вне экономической зоны Японии. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличив высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения.

«Мы не можем не понимать, что территория России не является не только объектом нападения, но и местом падения ракеты. Но чтобы обезопасить себя от возможных инцидентов, мы держим наши системы ПВО на Дальнем Востоке в состоянии повышенной боеготовности», — заявил Озеров.

Говоря о реакции Вашингтона на запуск ракеты КНДР, Озеров отметил, что Россия в состоянии самостоятельно анализировать внешние угрозы, тогда как совместные учения США и Южной Кореи вблизи границ КНДР не способствуют урегулировании ситуации вокруг ракетной программы Северной Кореи.