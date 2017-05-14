Сергей Аксёнов об энергопотерях в Ялте: «Чудеса на виражах!»
По оценках специалистов, на день сегодняшний потери электроэнергии на объектах Ялтинского РЭС составляют от 37% до 90%.
По оценках специалистов, на день сегодняшний потери электроэнергии на объектах Ялтинского РЭС составляют от 37% до 90%.
Между, тем, в большинстве отчётов по ситуациям об энрегопотерях в Ялте значится формулировка — «проблема потерь не установлена». Это чудеса на виражах! Это все левые стройки, которые такие: где написано «гараж», строится гостиница. Всю схему электроснабжения Большой Ялты полностью будем пересматривать, потому что, к сожалению, на поток, на денежные знаки была поставлена вся эта картина. Благодаря им (должностным лицам Ялтинского РЭС — ред.) в том числе работали все левые нестационарные торговые объекты….
По итогу проверки эта инвентаризация покажет настоящий объем бедствия. Все схемы, цепочки найдем. За три дня, сейчас «Крымэнерго» докладывает, отключено более 500 объектов. А что до этого делали?! Это вотчина для кормления была,
Без «Крымэнерго» не происходила ни одна такая ситуация. Это я могу вам сказать на все сто процентов. В том числе подводились подключения, выдавались техусловия без понимания вообще, какие нужно трансформаторные подстанции модернизировать, какого сечения пропускной кабель и так далее. Никто этим системно не занимался, — резюмирует Сергей Аксёнов. На время проверок руководитель Ялтинского РЭС отстранен от исполнения обязанностей. По просьбе министра топлива и энергетики РК Светланы Бородулиной.