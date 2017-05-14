Сергей Аксёнов об энергопотерях в Ялте: «Чудеса на виражах!»

Между, тем, в большинстве отчётов по ситуациям об энрегопотерях в Ялте значится формулировка — «проблема потерь не установлена». Это чудеса на виражах! Это все левые стройки, которые такие: где написано «гараж», строится гостиница. Всю схему электроснабжения Большой Ялты полностью будем пересматривать, потому что, к сожалению, на поток, на денежные знаки была поставлена вся эта картина. Благодаря им (должностным лицам Ялтинского РЭС — ред.) в том числе работали все левые нестационарные торговые объекты….

По итогу проверки эта инвентаризация покажет настоящий объем бедствия. Все схемы, цепочки найдем. За три дня, сейчас «Крымэнерго» докладывает, отключено более 500 объектов. А что до этого делали?! Это вотчина для кормления была, кто-то там на местах договаривался. Увидели только сейчас, когда мы поехали по берегу, понимая, что я все эти подключения найду сам… Ситуация заслуживает тотального пересмотра, — цитируют Новости Крыма Главу Республики Сергея Аксёнова. Впрочем, Ялта — не единственный город Крыма, у которого такого рода проблемы. Аналогичные ситуации, по словам крымского премьера, наблюдаются и в других регионах Республики.

Без «Крымэнерго» не происходила ни одна такая ситуация. Это я могу вам сказать на все сто процентов. В том числе подводились подключения, выдавались техусловия без понимания вообще, какие нужно трансформаторные подстанции модернизировать, какого сечения пропускной кабель и так далее. Никто этим системно не занимался, — резюмирует Сергей Аксёнов. На время проверок руководитель Ялтинского РЭС отстранен от исполнения обязанностей. По просьбе министра топлива и энергетики РК Светланы Бородулиной.