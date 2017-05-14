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11:23 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии

Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель Международного валютного фонда и президент Всемирного банка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в зал, где проводилось открытие форума «Один пояс и один путь» заходил одним из первых — вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, видео с мероприятия было опубликовано пресс-службой белорусского лидера.

Форум открылся в Пекине в воскресенье, сейчас белорусский лидер находится в Китае с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

В зал в столице Китая, где проходило открытие мероприятия, лидер Беларуси вошел с председателем КНР, однако белорусский президент сидел вдали от Цзиньпина — между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Чехии Милошем Земаном.

При этом Цзиньпин был рядом с главами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.

Концепция Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века (сокращенно — «Один пояс — один путь») была выдвинута председателем КНР в 2013 году. Этот супер-проект нацелен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, а в более широком плане — на углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно-технического сотрудничества между ними.

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