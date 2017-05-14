Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии
Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН,
Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН,
МИНСК, 14 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в зал, где проводилось открытие форума «Один пояс и один путь» заходил одним из первых — вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, видео с мероприятия было опубликовано
Форум открылся в Пекине в воскресенье, сейчас белорусский лидер находится в Китае с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
В зал в столице Китая, где проходило открытие мероприятия, лидер Беларуси вошел с председателем КНР, однако белорусский президент сидел вдали от Цзиньпина — между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Чехии Милошем Земаном.
При этом Цзиньпин был рядом с главами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,
Концепция Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века (сокращенно — «Один пояс — один путь») была выдвинута председателем КНР в 2013 году. Этот