Лукашенко на форуме в КНР сидел между главами Узбекистана и Чехии

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в зал, где проводилось открытие форума «Один пояс и один путь» заходил одним из первых — вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, видео с мероприятия было опубликовано пресс-службой белорусского лидера.

Форум открылся в Пекине в воскресенье, сейчас белорусский лидер находится в Китае с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

В зал в столице Китая, где проходило открытие мероприятия, лидер Беларуси вошел с председателем КНР, однако белорусский президент сидел вдали от Цзиньпина — между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Чехии Милошем Земаном.

При этом Цзиньпин был рядом с главами России и Турции — Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.