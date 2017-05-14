Лукашенко пригласил Шарифа вместе с семьей посетить Беларусь
14 мая, Пекин /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с
14 мая, Пекин /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с
«Спасибо, что помните нюансы и детали нашей встречи в Минске. Если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске. Мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог вам показать не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и прелесть этого клочка земли в центре Европы», — сказал Александр Лукашенко.
«У нас будет что обсудить во время вашего визита», — заметил Президент.
Глава государства рассчитывает, что Наваз Шариф посетит Беларусь вместе со своей семьей.
В свою очередь
Наваз Шариф признался, что с нетерпением ждет очередного визита в Беларусь. «Спасибо за отдельное приглашение для моей семьи. Безусловно, она присоединится ко мне, и
Руководители двух стран сошлись во мнении, что регулярный обмен визитами на высшем и высоком уровнях позволит совершить прорыв в двусторонних отношениях. Крепкие политические связи, убеждены они, должны придать толчок и динамичному развитию экономического взаимодействия.
Также Александр Лукашенко и Наваз Шариф констатировали углубление парламентского взаимодействия и договорились развивать его еще более эффективно. Особо была отмечена деятельность
На встрече обсуждалось развитие промышленной кооперации, существующие проекты и перспективы создания новых совместных предприятий в Пакистане. Беларусь призывает активнее проводить работу в этом направлении. Еще одной темой переговоров стали поставки белорусских продуктов на пакистанский рынок, где они очень востребованы.
Сегодня Александр Лукашенко и Наваз Шариф приняли участие в церемонии открытия форума «Один пояс и один путь», гостями которого стали делегации из около 130 государств.
Лидеры двух стран успели провести краткие переговоры и обменяться мнениями о состоянии и перспективах развития