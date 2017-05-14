Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине

«Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан», — говорится в пояснительной записке.
Документ предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
С применением телемедицинских технологий
Порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен — осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.
«Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно», — отмечают в правительстве.
Электронные рецепты
Законопроектом предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.
В правительстве считают, что это позволит существенно оптимизировать процедуру оформления указанных документов и упростить процедуру получения необходимых лекарственных препаратов.
При этом право выбора пациента формы рецепта не ограничивается. По требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации, говорится в пояснительной записке.
«Рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут направляться непосредственно в аптечные организации», — отмечается в документе.
Порядок назначения лекарственных препараторов, а также формы рецептурных бланков в электронном виде утверждаются Минздравом России аналогично порядку назначения лекарственных препаратов и формам рецептурных бланков на бумажном носителе.
«Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов», — подчеркивают в кабмине.
Вступление в силу данной нормы законопроекта планируется с 1 января 2019 года
«Принятие законопроекта позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом», — говорится в пояснительной записке.