Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине

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«Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан», — говорится в пояснительной записке. Документ предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту. С применением телемедицинских технологий

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Порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен — осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, говорится в пояснительной записке. «Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно», — отмечают в правительстве. Электронные рецепты Законопроектом предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

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В правительстве считают, что это позволит существенно оптимизировать процедуру оформления указанных документов и упростить процедуру получения необходимых лекарственных препаратов. При этом право выбора пациента формы рецепта не ограничивается. По требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации, говорится в пояснительной записке. «Рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут направляться непосредственно в аптечные организации», — отмечается в документе. Порядок назначения лекарственных препараторов, а также формы рецептурных бланков в электронном виде утверждаются Минздравом России аналогично порядку назначения лекарственных препаратов и формам рецептурных бланков на бумажном носителе. «Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов», — подчеркивают в кабмине.

Вступление в силу данной нормы законопроекта планируется с 1 января 2019 года