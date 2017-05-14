Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Путин рассказал о судьбе русских в случае поражения в войне
СМИ: Лавров высмеял США прямо при Трампе
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
13:39 (мск), источник: РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине, который, в частности, предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также выписку электронных рецептов.

Источник: Reuters

«Законопроект направлен на создание правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан», — говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений, правовые основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами, а также поставщики и пользователи информации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

С применением телемедицинских технологий

Читайте также
Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

Порядок организации и проведения консультаций и консилиумов с применением телемедицинских технологий, а также правила идентификации участников дистанционного взаимодействия утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен — осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, говорится в пояснительной записке.

«Использование консультаций с применением телемедицинских технологий является правом как врача, так и пациента и не ограничивает пациентов в их праве на получение медицинской помощи очно», — отмечают в правительстве.

Электронные рецепты

Законопроектом предусматривается возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

Читайте также
Госдума приняла закон об оформлении больничных в электронном виде

В правительстве считают, что это позволит существенно оптимизировать процедуру оформления указанных документов и упростить процедуру получения необходимых лекарственных препаратов.

При этом право выбора пациента формы рецепта не ограничивается. По требованию пациента ему по-прежнему может выдаваться бумажный оригинал рецепта с подписью врача, который он получает непосредственно в кабинете врача, а также справку о наличии выписанного лекарственного препарата в прикрепленной аптечной организации, говорится в пояснительной записке.

«Рецепты, создаваемые в форме электронного документа, будут направляться непосредственно в аптечные организации», — отмечается в документе.

Порядок назначения лекарственных препараторов, а также формы рецептурных бланков в электронном виде утверждаются Минздравом России аналогично порядку назначения лекарственных препаратов и формам рецептурных бланков на бумажном носителе.

«Выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью врача (фельдшера, акушера), позволит обеспечить строгий учет и контроль выписанных рецептов, а также отпускаемых лекарственных препаратов», — подчеркивают в кабмине.

Вступление в силу данной нормы законопроекта планируется с 1 января 2019 года

«Принятие законопроекта позволит повысить качество медицинских услуг и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом», — говорится в пояснительной записке.

Комментарии
6
Юрий Жданов
Согласен. Новое это хорошо забытое старое.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Анжелика Петрик
Насчёт кардиологии наверное ещё сложновато, а что касается похмелья-вопрос конечно интересный.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
pikalor
Деревня. Фельдшер. И телемедицина. - где связь?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сообщения CNN о визите Лаврова в США назвали 'несусветным позором'
Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг фото с встречи с Трампом
ПВО РФ находится в боеготовности после пуска ракеты КНДР
Самойлова прокомментировала победу Португалии на Евровидении
Организаторы ЧМ: Кто-то льет жидкость на лед в Кельне
Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь»
Спорт
Гусев влился в концерты шипачёвцев: оценки сборной России Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но "пожарил"
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь