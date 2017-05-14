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12:58 (мск), источник: РБК

Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь» в Китае

Официальные представители Индии присутствуют в Пекине на форуме «Один пояс — один путь», сообщает The Times Of India.

Источник: Reuters

Индия отказалась участвовать в саммите, поскольку одним из его основных проектов является китайско-пакистанский экономический коридор.

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«Ни одна страна не примет проект, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», — заявил официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай. Дипломат также призвал Пекин к конструктивному по данному вопросу.

По данным издания, несмотря на отсутствие на форуме официальной делегации Индии, в нем принимают участие несколько индийских ученых.

Китайско-пакистанский экономический коридор является одной из частей китайского «Шелкового пути» — сети автомобильных и железных дорог, морских путей и трубопроводов через Европу, Африку и Азию, которые соединят разные точки мира с Китаем. Коридор соединит пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Планируется, что часть коридора будет проходить через участок, который является предметом территориального спора между Индией и Пакистаном.

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