Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь» в Китае
Официальные представители Индии присутствуют в Пекине на форуме «Один пояс — один путь», сообщает The Times Of India.
Официальные представители Индии присутствуют в Пекине на форуме «Один пояс — один путь», сообщает The Times Of India.
Индия отказалась участвовать в саммите, поскольку одним из его основных проектов является
«Ни одна страна не примет проект, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», — заявил официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай. Дипломат также призвал Пекин к конструктивному по данному вопросу.
По данным издания, несмотря на отсутствие на форуме официальной делегации Индии, в нем принимают участие несколько индийских ученых.