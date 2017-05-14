Индия отказалась участвовать в форуме «Один пояс — один путь» в Китае

Индия отказалась участвовать в саммите, поскольку одним из его основных проектов является китайско-пакистанский экономический коридор.

«Ни одна страна не примет проект, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности», — заявил официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай. Дипломат также призвал Пекин к конструктивному по данному вопросу.

По данным издания, несмотря на отсутствие на форуме официальной делегации Индии, в нем принимают участие несколько индийских ученых.