Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние боевой готовности

Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Утром в воскресенье Северная Корея произвела запуск неустановленной баллистической ракеты.

«Ракета пролетела примерно 700 километров и упала в водах Восточного (Японского) моря. Наши эксперты продолжают обрабатывать полученные сведения, чтобы позже предоставить дополнительную информацию», — сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК).

Напомним. единственный дальневосточный регион, с которым граничит КНДР — Приморский край, общая граница проходит в районе реки Туманной в Хасанском районе. Эксперты признают, что Россия не является целью для северокорейских ракет, но допускают «случайное» попадание.

Помимо южнокорейских военных, запуск также отследили в США и Японии.

Ирина Петрова.