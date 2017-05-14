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13:53 (мск), источник: АиФ Казань

ГИБДД Татарстана возобновила работу подразделений после вирусной атаки

Управление ГИБДД по Татарстану сообщило о возобновлении работы регистрационных и экзаменационных подразделений после «технических неполадок».

Источник: Аргументы и факты

В ведомстве уточнили, что с 15 мая подразделения начнут работать с 8 утра.

12 мая Госавтоинспекция сообщила о временном прекращении работы подразделений. Как позже стало известно, компьютерная сеть МВД Татарстана подверглась кибератаке. Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в системе заражено было не более 1% компьютеров, это примерно 1000 компьютеров.

Накануне в 74 странах по всему миру началась атака вируса-вымогателя Wanna Cry. Он блокирует компьютер и требует заплатить за разблокировку.

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