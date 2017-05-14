Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции
Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец.
Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец.
ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны.
«Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики», — сказал Фабиус.
Ранее на крыльце Елисейского дворца прошла церемония прощания вступающего в должность президента Франции Макрона и завершившего свой пятилетний срок Франсуа Олланда. Она состоялась после беседы двух политиков в президентском кабинете, которая продлилась более часа, хотя первоначально не должна была занять более 25 минут.
Затем Макрон и Олланд расстались, сказав друг другу теплые слова и крепко пожав руки. Эмманюэль Макрон проводил Олланда до машины, спустившись с ним по лестнице крыльца дворца, что по протоколу является демонстрацией уважения к уходящему политику. Сам Олланд в 2012 году, заступив на пост президента, не стал провожать Николя Саркози от дверей дворца, быстро отвернулся от него и ушел, что было воспринято в политическом мире как откровенное оскорбление бывшему главе государства. Олланду затем пришлось публично извиниться за произошедшее.
Теперь по красной ковровой дорожке Олланд под вспышки фотоаппаратов и аплодисменты собравшихся дошел до своего автомобиля, стоявшего в середине главного двора резиденции. Из Елисейского дворца бывший президент Франции направился на противоположный берег Сены, на улицу Сольферино, где расположена
В здании на улице Сольферино Франсуа Олланду предстоит встреча с деятелями партии, ее депутатами и сенаторами. Вечером бывший президент возглавит в небольшом кругу друзей торжественный ужин.
Покинувший пост Олланд в соответствии с существующими правилами получит от государства служебную квартиру, несколько оплачиваемых помощников, охрану, шофера и машину. По неофициальным данным, квартира Франсуа Олланда будет находиться на престижной улице Риволи.