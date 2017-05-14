Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции

Ранее на крыльце Елисейского дворца прошла церемония прощания вступающего в должность президента Франции Макрона и завершившего свой пятилетний срок Франсуа Олланда. Она состоялась после беседы двух политиков в президентском кабинете, которая продлилась более часа, хотя первоначально не должна была занять более 25 минут.

Затем Макрон и Олланд расстались, сказав друг другу теплые слова и крепко пожав руки. Эмманюэль Макрон проводил Олланда до машины, спустившись с ним по лестнице крыльца дворца, что по протоколу является демонстрацией уважения к уходящему политику. Сам Олланд в 2012 году, заступив на пост президента, не стал провожать Николя Саркози от дверей дворца, быстро отвернулся от него и ушел, что было воспринято в политическом мире как откровенное оскорбление бывшему главе государства. Олланду затем пришлось публично извиниться за произошедшее.