Порошенко: ЕС для Украины стал синонимом реформ и ценностей демократии

Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал, на церемонии поднятия флага ЕС по случаю Дня Европы, которую транслировал «112 Украина».

«Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы», — заявил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что большинство украинцев выбрали европейский путь и «навсегда отошли от Советской и Российской империй».

Он также отметил, что последние дни Украины прошли под знаком песенного конкурса «Евровидение» и страну посетили очень многие иностранные гости.

К сожалению этот праздник был омрачен ужасным убийством жителей Авдеевки, — сказал украинский лидер и назвал это ценой, которую Украина платит за желание быть свободной.