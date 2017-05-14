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12:49 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: ЕС для Украины стал синонимом реформ и ценностей демократии

Президент выступил на церемонии поднятия флага ЕС по случаю Дня Европы.

Источник: 112.ua

Европа и Европейский Союз стали синонимами реформ, а также ценностей демократии для Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал, на церемонии поднятия флага ЕС по случаю Дня Европы, которую транслировал «112 Украина».

«Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы», — заявил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что большинство украинцев выбрали европейский путь и «навсегда отошли от Советской и Российской империй».

Он также отметил, что последние дни Украины прошли под знаком песенного конкурса «Евровидение» и страну посетили очень многие иностранные гости.

К сожалению этот праздник был омрачен ужасным убийством жителей Авдеевки, — сказал украинский лидер и назвал это ценой, которую Украина платит за желание быть свободной.

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