Очередная неудача: на протест оппозиции удалось собрать всего несколько сотен человек
Пять оппозиционных партий и несколько неправительственных организаций который раз пытаются устроить массовые протесты перед зданием правительства.
Пять оппозиционных партий и несколько неправительственных организаций который раз пытаются устроить массовые протесты перед зданием правительства.
На этот раз на призыв откликнулось всего несколько сотен человек. Все предыдущие попытки заканчивались крахом.
Оппозиционеры протестуют против права граждан самим выбирать депутатов.
Между тем в поддержку голосования по одномандатным округам уже собрали 850 миллионов подписей. Соцопросы показывают, что прямые выборы депутатов пользуются широкой поддержкой у населения.