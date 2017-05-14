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13:17 (мск), источник: Publika.md

Очередная неудача: на протест оппозиции удалось собрать всего несколько сотен человек

Пять оппозиционных партий и несколько неправительственных организаций который раз пытаются устроить массовые протесты перед зданием правительства.

Источник: Publika.md

На этот раз на призыв откликнулось всего несколько сотен человек. Все предыдущие попытки заканчивались крахом.

Оппозиционеры протестуют против права граждан самим выбирать депутатов.

Между тем в поддержку голосования по одномандатным округам уже собрали 850 миллионов подписей. Соцопросы показывают, что прямые выборы депутатов пользуются широкой поддержкой у населения.

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