Египетские СМИ: переговоры с РФ по возобновлению авиасообщения не ведутся

«Переговоры… приостановлены с февраля, нет никаких контактов с российской стороной сейчас на эту тему», — сказал источник.
Он добавил, что Египет еще в прошлом году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по контролю за безопасностью, поскольку считает, что это нанесет ущерб суверенитету страны. «Министерство отклонило в прошлом году требование России о присутствии российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах, посчитав, что это затронет суверенитет, а также откроет дверь для аналогичных мер со стороны других государств», — указал собеседник газеты.
Он отметил, что протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан, поскольку «в нем присутствуют некоторые пункты, затрагивающие принцип суверенитета государства на его территории».
Источник в министерстве гражданской авиации Египта в субботу сообщил РИА Новости, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения.
Кроме того, источник в министерстве сообщил, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться.
Глава Минтранса РФ Максим Соколов в воскресенье сказал, что официальной информации от властей Египта о возражениях против постоянного присутствия специалистов из РФ в аэропортах не поступало. Также он отметил, что власти Египта не приглашали российских специалистов для проведения проверок безопасности аэропортов в мае.
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.
В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта.
Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.
Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.