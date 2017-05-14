Египетские СМИ: переговоры с РФ по возобновлению авиасообщения не ведутся

«Переговоры… приостановлены с февраля, нет никаких контактов с российской стороной сейчас на эту тему», — сказал источник.

Он добавил, что Египет еще в прошлом году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по контролю за безопасностью, поскольку считает, что это нанесет ущерб суверенитету страны. «Министерство отклонило в прошлом году требование России о присутствии российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах, посчитав, что это затронет суверенитет, а также откроет дверь для аналогичных мер со стороны других государств», — указал собеседник газеты.

Он отметил, что протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан, поскольку «в нем присутствуют некоторые пункты, затрагивающие принцип суверенитета государства на его территории».

Источник в министерстве гражданской авиации Египта в субботу сообщил РИА Новости, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения.