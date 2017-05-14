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15:27 (мск), источник: РИА Новости

Египетские СМИ: переговоры с РФ по возобновлению авиасообщения не ведутся

КАИР, 14 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Переговоры России и Египта по возобновлению прерванного полтора года назад авиасообщения приостановлены с февраля этого года, никаких контактов по этому вопросу в настоящее время между сторонами нет, сообщает египетская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источник в министерстве гражданской авиации Египта.

Источник: Reuters

«Переговоры… приостановлены с февраля, нет никаких контактов с российской стороной сейчас на эту тему», — сказал источник.

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Он добавил, что Египет еще в прошлом году отклонил возможность присутствия в своих аэропортах российских специалистов по контролю за безопасностью, поскольку считает, что это нанесет ущерб суверенитету страны. «Министерство отклонило в прошлом году требование России о присутствии российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах, посчитав, что это затронет суверенитет, а также откроет дверь для аналогичных мер со стороны других государств», — указал собеседник газеты.

Он отметил, что протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом не был подписан, поскольку «в нем присутствуют некоторые пункты, затрагивающие принцип суверенитета государства на его территории».

Источник в министерстве гражданской авиации Египта в субботу сообщил РИА Новости, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в области безопасности в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения.

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Кроме того, источник в министерстве сообщил, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в воскресенье сказал, что официальной информации от властей Египта о возражениях против постоянного присутствия специалистов из РФ в аэропортах не поступало. Также он отметил, что власти Египта не приглашали российских специалистов для проведения проверок безопасности аэропортов в мае.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта.

Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.

Комментарии
4
Дмитрий Голубев
Да ! А еще пугали, что Америка нападет ! И прям нам всем будет кирдык ))
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Дмитрий Голубев
Да случится, ничто не вечно под луной. А помните, как после смерти Леонида Ильича нам предрекали ядерную войну и прочие ужасы ? И что ? Живем-с.
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валерий малютин
недай бог случится послепутиние и послефеэсбешенье, то сразу наступит, госдеповшщина и црушенье, египет то откроется, но ездить туда будет некому
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