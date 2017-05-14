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14:56 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев пригласил премьера КНР в Казахстан

Встреча Елбасы с премьером государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном состоялась в Пекине, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Источник: Newtimes.kz

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Казахстаном и КНР.

«Наши отношения стали образцовыми для других государств. На встрече в 2014 году мы подняли вопрос о реализации проектов по созданию производств, соединению транспортных систем. Нам предстоит осуществить ещё ряд важных проектов», — сказал Президент Казахстана.

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Нурсултан Назарбаев, отметив важность интеграционных процессов, подчеркнул особую роль инициативы «Один пояс, один путь» в современных условиях.

Глава государства обратил внимание на позитивные результаты сопряжения двух программ — «Нурлы жол» и Шелкового пути.

Кроме того, стороны обсудили вопросы повышения объемов товарооборота между государствами, перспективы использования транзитного потенциала Казахстана, аспекты развития технологий и экологически чистых современных производств, а также взаимодействие в энергетической и сельскохозяйственной сферах.

В завершение Президент Казахстана пригласил Ли Кэцяна посетить нашу страну с визитом.

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