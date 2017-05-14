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15:54 (мск), источник: 112.ua

Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ

По словам главы государства, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима.

Источник: Reuters

Для получения безвизового режима с Европейским Союзом Украина выполнила 144 пункта по реформированию различных сфер. Об этом на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина», заявил президент Петр Порошенко.

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«Значительная часть соглашения во временном применении уже действует. Доля ЕС в украинской внешней торговле растет, сегодня она составляет почти 43%. Мы выполнили план по визовой либерализации, который предусматривал почти полтораста пунктов, 144 пункта реформ, которые осуществила Украина за это время. Мы внедрили серьезные реформы в сфере юстиции, в сфере защиты прав человека, борьбе с коррупцией, миграционной политике, провели миссию оценивания со стороны ЕС, адаптировали наше законодательство к европейским нормам и стандартам», — заявил президент.

По словам Порошенко, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима.

Отметим, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

Заявленная тема — День Европы и предоставление Украине безвизового режима. На будущей неделе Петр Порошенко должен поехать в Брюссель для участия в подписании соответствующего законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима. А с 11 июня украинцы смогут посещать страны ЕС без виз.

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