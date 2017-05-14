Порошенко: Для получения безвиза Украина выполнила 144 пункта реформ
По словам главы государства, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима.
По словам главы государства, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима.
Для получения безвизового режима с Европейским Союзом Украина выполнила 144 пункта по реформированию различных сфер. Об этом на
«Значительная часть соглашения во временном применении уже действует. Доля ЕС в украинской внешней торговле растет, сегодня она составляет почти 43%. Мы выполнили план по визовой либерализации, который предусматривал почти полтораста пунктов, 144 пункта реформ, которые осуществила Украина за это время. Мы внедрили серьезные реформы в сфере юстиции, в сфере защиты прав человека, борьбе с коррупцией, миграционной политике, провели миссию оценивания со стороны ЕС, адаптировали наше законодательство к европейским нормам и стандартам», — заявил президент.
По словам Порошенко, польза от этих нововведений ничуть не меньше, чем от самого безвизового режима.
Отметим, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит
Заявленная тема — День Европы и предоставление Украине безвизового режима. На будущей неделе Петр Порошенко должен поехать в Брюссель для участия в подписании соответствующего законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима. А с 11 июня украинцы смогут посещать страны ЕС без виз.