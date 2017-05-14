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15:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

У Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ

Президент Украины Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. У Петра Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина».

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Отметим, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

Ранее Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В среду НБУ сообщил, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.

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