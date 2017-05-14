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16:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко о безвизе: границы украинцам откроют 34 страны

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Биометрические паспорта в Украине получили более 3 млн человек, границы украинцам откроют 34 страны. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Источник: "РИА Новости" Украина
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«Легче всего оценить практические первые моменты безвиза, их очень легко проиллюстрировать цифрами, поскольку более 3 млн 300 тыс. украинских граждан уже получили биометрические паспорта и в ожидании сейчас исторического решения. Еще миллионы имеют на руках обычные загранпаспорта с ранее выданными визами. Я хотел бы сказать, что если у кого-то открыта виза, то такие документы также действующие, ездить с ними в страны ЕС можно без каких-либо препятствий. В 2016 году более 15 млн раз украинцы пересекали нашу границу со странами ЕС, и теперь, я надеюсь, исчезнут уже очереди в посольствах, консульствах и визовых центрах… Сейчас граждане Украины имеют возможность путешествовать без виз в 52 страны. В июне этого года добавляется сразу 34 европейских государства, и это еще не все. Потому введение безвизового режима для украинских граждан открывает путь к его либерализации еще с 3 тремя десятками стран так называемого “белого шенгенского списка”», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

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