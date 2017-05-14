Порошенко о безвизе: границы украинцам откроют 34 страны
КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Биометрические паспорта в Украине получили более 3 млн человек, границы украинцам откроют 34 страны. Об этом в ходе
КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Биометрические паспорта в Украине получили более 3 млн человек, границы украинцам откроют 34 страны. Об этом в ходе
«Легче всего оценить практические первые моменты безвиза, их очень легко проиллюстрировать цифрами, поскольку более 3 млн 300 тыс. украинских граждан уже получили биометрические паспорта и в ожидании сейчас исторического решения. Еще миллионы имеют на руках обычные загранпаспорта с ранее выданными визами. Я хотел бы сказать, что если у
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит