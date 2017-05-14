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16:25 (мск), источник: Sputnik.by

Николай Лукашенко подарил первой леди КНР шкатулку

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Александр Лукашенко приехал в Дом народных собраний в Пекине, где должен пройти ужин и концерт по случаю церемонии открытия форума «Один пояс — один путь», в сопровождении сына.

Источник: Sputnik.by

Николай был одет в серый костюм. В руках сын Лукашенко держал зелёную коробочку — шкатулку, которую позже презентовал первой леди КНР Пэн Лиюань.

После того, как белорусский лидер и его сын прошли на совместное фотографирование с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой, китайский лидер, уже встречавшийся с Николаем, сделал характерный жест рукой, означающий, что ребенок вырос.

К слову, Николай уже посещал Китай. В сентябре 2015 года президент Беларуси вместе с сыном приехал в Пекин на парад по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией. Тогда интернет-пользователи прозвали Николая Лукашенко «златовласым принцем».

Глава государства находится с официальным рабочим визитом в Пекине. Президент Беларуси 14—15 мая примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», где изложит предложения белорусской стороны по углублению и расширению взаимодействия на евразийском континенте.

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