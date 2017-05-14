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16:20 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко прокомментировал баллотирование на второй президентский срок

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока рано говорить о баллотировании его на второй президентский срок.

Источник: "РИА Новости" Украина
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«Касательно второго срока: согласно конституции Украины, каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов», — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он добавил, что у него еще есть два года работы на президентском посту, в которые «еще много нужно сделать».

Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

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