Порошенко прокомментировал баллотирование на второй президентский срок

У Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ

«Касательно второго срока: согласно конституции Украины, каждый гражданин Украины, которому исполнилось 35 лет, мне уже исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодня еще рано говорить о составе потенциальных президентских кандидатов», — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он добавил, что у него еще есть два года работы на президентском посту, в которые «еще много нужно сделать».