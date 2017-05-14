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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил, что США привлечены к «нормандскому формату»

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США привлечены к работе «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Источник: РИА Новости

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате» (РФ, Франция, ФРГ, Украина).

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США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.

«Хочу убрать любые дискуссии о том, что нам было бы более эффективно привлечь США к “нормандскому формату”. Я подчеркиваю: они привлечены были и будут. Все время, в том числе во время работы предыдущей администрации, потому что изменялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всем содержании переговоров в “нормандском формате” и они координировались с нашими американскими партнерами», — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

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