Порошенко заявил, что США привлечены к «нормандскому формату»

США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается.

«Хочу убрать любые дискуссии о том, что нам было бы более эффективно привлечь США к “нормандскому формату”. Я подчеркиваю: они привлечены были и будут. Все время, в том числе во время работы предыдущей администрации, потому что изменялись фамилии, но был соответствующий дипломат в ранге посла, который полностью был проинформирован о всем содержании переговоров в “нормандском формате” и они координировались с нашими американскими партнерами», — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.