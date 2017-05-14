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17:50 (мск), источник: ТАСС

Тиллерсон считает разбирательство с выборами в США важной частью новых отношений с РФ

Госсекретарь считает, что данная тема «хорошо задокументирована», и природа этого вмешательства хорошо понятна в США и не только.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Разбирательство с приписываемыми Москве попытками вмешательства в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США имеет важное значение и неизбежно будет играть роль в выстраивании отношений между администрацией президента Дональда Трампа и Россией.

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Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox News госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Я считаю, что имеется широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США и России», — сказал он. «Очевидно, что вмешательство в выборы является одним из таких вопросов. Я считаю, что данная тема достаточно хорошо задокументирована, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь (в США) и не только», — добавил Тиллерсон.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

Комментарии
1
Alex Heavy
3001_е последнее предложение!
-Нет доказательств – Нет обвинений! -это нужно помнить как манну небесную!
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