Тиллерсон считает разбирательство с выборами в США важной частью новых отношений с РФ
Госсекретарь считает, что данная тема «хорошо задокументирована», и природа этого вмешательства хорошо понятна в США и не только.
Госсекретарь считает, что данная тема «хорошо задокументирована», и природа этого вмешательства хорошо понятна в США и не только.
Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox News госсекретарь Рекс Тиллерсон.
«Я считаю, что имеется широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США и России», — сказал он. «Очевидно, что вмешательство в выборы является одним из таких вопросов. Я считаю, что данная тема достаточно хорошо задокументирована, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь (в США) и не только», — добавил Тиллерсон.
Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.
-Нет доказательств – Нет обвинений! -это нужно помнить как манну небесную!