Пресс-конференция Порошенко: ключевые моменты

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в прямом эфире. Вначале Порошенко сообщил, что в начале осени обратится с ежегодным посланием Верховной Раде. Дела международные Что касается безвиза, которому, в частности, была посвящена эта пресс-конференция, Порошенко заявил, что украинцы с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма смогут путешествовать в ЕС без виз после восстановления украинского суверенитета над данными территориями.

Что касается «плененных в России украинцев», в частности, журналиста Романа Сущенко, Порошенко отметил, что в его последнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным шла речь об освобождении граждан Украины.

В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы Петр Порошенко

Он сообщил, что посетит Берлин на следующей неделе для обсуждения работы в «нормандском формате».

Порошенко также отметил, что США привлечены к работе «нормандского формата». По его словам, спецпредставитель США по координации действий с Украиной будет назначен в ближайшее время. Порошенко также сообщил, что отлично общается с новым президентом США Дональдом Трампом. Отметил также, что Россия «постоянно препятствует» согласованию «дорожной карты» выполнения минских соглашений. Дела внутренние Президент Украины заявил, что не доволен тем, что убийца журналиста Павла Шеремета до сих пор не назван и не найден.

К сожалению, я ожидал большего, лучшего результата и недоволен, что до сих пор у нас нет убийцы, и он не привлечен к ответственности Петр Порошенко

Он отметил, что сразу после убийства обратился к иностранным посольствам с просьбой о помощи в расследовании и поблагодарил тех, кто такую помощь предоставил. На вопрос о пленках беглого нардепа Александра Онищенко Порошенко ответил, что их не слушал и не собирается. «Онищенко обоснованно подозревается в совершении преступлений», — сказал президент. При этом он призвал Онищенко прийти к следователям и рассказать и передать все, что у него есть. Порошенко посоветовал Онищенко приехать в Украину. Порошенко, отвечая на вопрос «Обозревателя», заявил, что доволен работой генпрокурора Украины Юрия Луценко и посоветовал ему провести публичный отчет в Раде. По поводу лишения гражданства Украины нардепа Андрея Артеменко Порошенко заявил, что эту процедуру инициировала ГПУ, потому что у Артеменко есть другое гражданство. Что касается депутата Одесского горсовета Саши Боровика, то, по словам Порошенко, он добровольно вышел из гражданства Украины в 2011 году. Позже, как рассказал президент, Боровику вернули гражданство. При этом Боровик якобы подписал обязательство о добровольном сложении с себя иного гражданства. Однако не сделал этого. В результате Порошенко лишил Боровика гражданства. По АТО у Порошенко спросили, планируется ли эвакуация людей из «серой зоны» и из Авдеевки, в частности. Президент ответил, что добровольную эвакуацию уже предлагали зимой, когда были перебои с теплоснабжением, и этим правом воспользовались 126 детей. При этом Порошенко не видит необходимости в принудительной эвакуации оттуда.

Порошенко готов внести изменения по крымскотатарской автономии. Однако формат ему должны предложить в Конституционной комиссии. Дела экономические На вопрос о главе НБУ Валерии Гонтаревой, Порошенко сказал, что она не уволилась.

Гонтарева не уволилась, ее уволить может только Верховная Рада! Петр Порошенко

При этом президент сообщил, что у него уже есть ряд кандидатур на ее замену. Однако не назвал фамилии. Президент не исключает, что до парламентских каникул будет назначен новый глава НБУ. Порошенко заявил, что банкротство Одесского припортового завода (ОПЗ) является недопустимым и необходима его приватизация, возможности и сроки которой можно будет оценить осенью. Президент Украины заявил, что источниками доходов принадлежащего ему инвестиционного банка (МИБ) не является сотрудничество с государственными органами, а самим банком управляет компания по управлению активами. «Прибыль не связана с сотрудничеством с какими-либо государственными позициями и банк находится в управлении компании по управлению активами — как того требует закон», — сказал президент. Порошенко также прокомментировал ситуацию с ПриватБанком и его экс-владельцем Игорем Коломойским. По его словам, он инициировал законопроект, которым предусматривается ответственность владельцев всех банков за искусственное доведение до банкротства или за вывод средств и нанесение ущерба государству или вкладчикам. «У нас нет отдельной ответственности владельцев именно Приватбанка, несмотря на то, что это крупнейший банк, который нуждался в наибольшей докапитализации», — заявил президент. «И основываясь на этом законодательстве, если владельцы банка не выполнят те обязательства, которые на них налагает закон, новый владелец банка — государство, в лице правительства и министерства финансов, будет применять все необходимые меры», — отметил он. «Мне известно, что сейчас есть несколько обращений и к НАБУ и в прокуратуру, для того чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности. Компромисса здесь никакого не будет», — заявил президент. Дела семейные По поводу скандальной футболки Russia на сыне Порошенко Михаиле президент сообщил, что провел жесткую беседу с сыном.

Это не его футболка, и вообще это был Хелловин. Петр Порошенко

Порошенко положительно оценил идею своей жены Марины вести свою передачу о здоровом образе жизни на телеканале Рината Ахметова «Украина».

У нас очень демократические отношения в семье. Она ведет активную общественную деятельность и по поводу того, что она собирается снимать цикл передач, не политических, она со мной не советовалась. Петр Порошенко