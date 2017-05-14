Макрон намерен реформировать Евросоюз

По его словам, Европа должна стать более дипломатичной и демократичной.

«Я буду работать над этим», — сказал он.

Ранее победитель президентских выборов во Франции, основатель движения «Вперед!» Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства.

Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце в Париже. Бывший французский лидер Франсуа Олланд передал новому главе государства коды доступа от запуска ядерных ракет, пишет Газета.Ru.