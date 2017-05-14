Никакой принудительной эвакуации из Авдеевки не будет, — Порошенко

«Никакой принудительной эвакуации не будет. Вы помните, как во время событий в Авдеевке, когда температура ночью была -25, в Авдеевке не было ни света, ни газа, ни тепла, ни воды, мы предложили добровольную эвакуацию, воспользовались этим лишь 126 человек, все остальные остались», — сказал Порошенко.

Президент отметил, что не видит необходимости в принудительной эвакуации, ведь дальность обстрелов превышает 130−140 километров. Вместе с тем, он добавил, что сейчас на Донбассе начинает расти количество обстрелов.

«С 1 апреля количество обстрелов сократилось более чем втрое. Мы очень редко видим, к сожалению, вчера был тот случай, когда применялась тяжелая артиллерия», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина настаивает на принятии дорожной карты минского процесса.