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17:46 (мск), источник: РБК - Украина

Никакой принудительной эвакуации из Авдеевки не будет, — Порошенко

Никакой принудительной эвакуации из Авдеевки (Донецкая область) не будет. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

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«Никакой принудительной эвакуации не будет. Вы помните, как во время событий в Авдеевке, когда температура ночью была -25, в Авдеевке не было ни света, ни газа, ни тепла, ни воды, мы предложили добровольную эвакуацию, воспользовались этим лишь 126 человек, все остальные остались», — сказал Порошенко.

Президент отметил, что не видит необходимости в принудительной эвакуации, ведь дальность обстрелов превышает 130−140 километров. Вместе с тем, он добавил, что сейчас на Донбассе начинает расти количество обстрелов.

«С 1 апреля количество обстрелов сократилось более чем втрое. Мы очень редко видим, к сожалению, вчера был тот случай, когда применялась тяжелая артиллерия», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина настаивает на принятии дорожной карты минского процесса.

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