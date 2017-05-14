Никакой принудительной эвакуации из Авдеевки не будет, — Порошенко
Никакой принудительной эвакуации из Авдеевки (Донецкая область) не будет. Об этом сегодня во время
Никакой принудительной эвакуации из Авдеевки (Донецкая область) не будет. Об этом сегодня во время
«Никакой принудительной эвакуации не будет. Вы помните, как во время событий в Авдеевке, когда температура ночью была -25, в Авдеевке не было ни света, ни газа, ни тепла, ни воды, мы предложили добровольную эвакуацию, воспользовались этим лишь 126 человек, все остальные остались», — сказал Порошенко.
Президент отметил, что не видит необходимости в принудительной эвакуации, ведь дальность обстрелов превышает 130−140 километров. Вместе с тем, он добавил, что сейчас на Донбассе начинает расти количество обстрелов.
«С 1 апреля количество обстрелов сократилось более чем втрое. Мы очень редко видим, к сожалению, вчера был тот случай, когда применялась тяжелая артиллерия», — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко заявлял, что Украина настаивает на принятии дорожной карты минского процесса.